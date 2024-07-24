Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2024 18:32
4/b ve 7433 evliliği eş durumu

Eşim sağlık bakanlığında hemşire 7433 işe kadroya geçtiği için tayin hakkı 10 ay daha yok ben tarım bakanlığında 4/b sözleşmeliyim bir senem dolunca eş durumu tayin hakkı isteyebilir miyim

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