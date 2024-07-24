Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Temmuz 2024 18:48
Eş durumu özel sektör istenen belgeler

Merhaba hocalarım,mazeret atamasına başvuracağım eşim limited şirket kurucusu tek ortaklı,kılavuzda sgk hizmet dökümü ve görev yeri belgesi isteniyor bu belgeyi kendi mi düzenleyecek herhangi bir amir veya işvereni yok çünkü..Bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi olan biri beni aydınlatırsa sevinirim.

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