Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Temmuz 2024 19:07
toplu sözleşme rakamı çok komik

kamuda çalışıp da ikramiye almayan tek kesim memur (üstelik devleti en yüksekten temsil eden hizmet koludur kendileri) kalmıştır. oğlu sözleşme aylık 620 tl komik ve kanul edilebilir değildir. aylık en az 5 bin tl olmalı. bunun iki sebeni var. artan kiralara yardım olacak. ikincisi ise dediğim gibi ikramiye yerine geçmeli. işçiye siz aylık 620 tl mi veriyorsunuz ki memura 620 tl yi reva görüyorsunuz. sendikada bildiğim 20 yıldır zam alamıyor anlaştıkları rakam enflasyonun içinde eriyip gidiyor. lütfn masaya oururken maaşları düşündüğünüz kadar ikramiye ve kira yardımına odaklanın. yoksa zaten zam rakamının enflasyon farkına gideceğini hepimiz biliyoruz.

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