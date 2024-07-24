Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Temmuz 2024 19:58
Yurtdışı görevlendirilmesi

Arkadaşlar yurtdışı görevlendirilmesi için arandım birtakım sorular sordular adınızı komisyona bildiriyoruz onaylanırsa tekrar aranacaksiniz dediler 20 gün falan geçti aynı durumda olan varmı acaba?

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