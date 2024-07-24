KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Temmuz 2024 20:21
Yeni atanacak aday memurlara tavsiyeler

Yıllarca memurluk yapmış kişilerin memuriyet tecrubelerini paylaşmalarını isterim.

4 yıllık memurluk hayatımda gördüğüm en net şey aday memurken deli bir psikolojik baskıya maruz kalıyorsunuz. Bunu heybedinizde tutun ve kesinlikle şeflerinizle zıt gitmeyin süründürür seni. Son olarak işiniz neyse onda en iyisi olun size muhtac olsunlar. Ben kadroluyum demeyin. Belki atamazlar ama psikolojinle oynarlar. Bende bunlar var

Cok daha bilgili ve deneyimli arkadaşlar da mutlaka vardır..


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Memur
24 Temmuz 2024 20:33

Tamam

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