Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Temmuz 2024 20:52
Kültür ve Medeniyet hangi normda?

Merhabalar.

Ekim ayında norm kadrolar belirlenirken Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi hangi branşın normunda sayılıyor?

Sosyal bilgiler mi? Yoksa Din Kültürü mü?


didaof
Memur
24 Temmuz 2024 22:05

Din kültürü


fert77
24 Temmuz 2024 22:19

Bu bilgiyle ilgili hiçbir kaynak bulamadım öğrenmek için soruyorum kaynağınız nedir acaba?

didaof, 20 dk. önce

Din kültürü

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