Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Temmuz 2024 21:35
il içi okul onay ekranı neden kapalı
ikinci il içine başvuru yapan öğretmenlerin başvurularına okul tarafından onay kısmı kapalı olduğu için onay verilemiyor. Unutulmuş olmasın.

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