Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Temmuz 2024 21:36
soru
sözleşmeli ATT yim, 3600 den yararlanmak için açıköğretimden sağlık bölümümü okumam lasım yoksa herhangi bir ön lisans bölümü okursam 3600 den yararlanabilirim?

florten
Aday Memur
24 Temmuz 2024 22:05
Sağlık alanında üst öğrenim sayılan lisans bölümlerini okumalısınız
Toplam 1 mesaj

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