kavgaya karışmanın sonuçları ne olur?

Aynı yerde çalıştığım bir memur arkadaşım ile başka bir memur kavga etti. kavga şöyle oldu A kişisi benim arkadaşım B kişisi de fazla samimi olmadığımız, çocuk esirgemeden gelip memur olan psikolojik sorunları olan erenköy de yatmış sorunlu bir çocuk. bu çocuk ile aynı yerde çalışıyoruz. daha önce amirine küfürler hakaret etti. soruşturma açıldı ve devam ediyor. bu son olayda A kişisi arkadaşımla bilerek ve isteyerek kavga etti. Bu çocuk A kişisi arkadaşıma bir tane yumruk vurdu. Arkadaşımda kendini savunmak adına bunun ellerini tuttu ve ona karşılık vermedi. Daha sonra güvenlikler araya girdi. Arkadaşımı bahçeye çıkararak sakin bir şekilde beklettik. Ama B kişisi sorunlu çocuk, içerde masaları sandalyeleri sağa sola atarak kamu malına zarar verdi. hala güvenlik tutmasına rağmen saldırma eylemine devam etti. bu durumda bu çocuk koruma altında olduğu için ve psikolojik sorunları olduğu için benim A kişisi arkadaşım ceza alır mı? olayda hem darp var ve arkadaşım asla karşılık vermedi. sadece kendini korumaya çalıştı. kavga olan yerde güvenlik kameraları da var. nasıl bir ceza gelir?