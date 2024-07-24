KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Temmuz 2024 22:24
Kaldıramadığımız sınavın saçma olması. OSYM derhal bu hatayı düzeltmeli!
İnanın yıllardır bşr çok sınava girdim.By kadar zoruma giden bir sınav olmadı.Aklımızla alay edilen böyle bşr sınav olmadı.Binlerce insan kaç gün geçti hala şoku atlatabilmiş değil.Çok büyük oyun var.Çok büyük vebal var.Bu hatadan derhal dönmeli OSYM.Düşünsenize işsiz on binlerce insan sınava girdi.Kusura bakmayın benim çok zoruma gidiyor.İptal edilmesi en doğrusu olur .

furkan yedek
Şef
24 Temmuz 2024 22:26
etmezler

dgsdgsdgs
Memur
24 Temmuz 2024 22:29

Şu çöl sıcağında kar yağması ne kadar zor ise bu sınavın iptal bu derece zor. Eksile simdi


bnmadmv
Memur
24 Temmuz 2024 22:35
sınavın birilerine servis edildiği çok açık.Önünümüzdeki seçimlerde bu partlerin hiç biri belki de olmayacak.Ve büyük bir oyun döndüğünü düşünüyorum.2010 yılında sorular çalınırken, 2014 yılında tarihten dolayı binlerce insan mağdur olurken, 2022 deki sınav iptal edilirken burnuma hep aynı kokular geliyordu.Bunda da aynı koku geliyor.Bu milleti salak yerine koymayı bırakın artık.Ülkeye zarar verip duruyorlar maalesef.Ben bugünden itibaren başka da yorum yapmayacağım.Belki en fazla itiraz edenlerin başında geliyorum.Ben vicdani olarak gerekeni yaptığımı düşünüyorum.Anketlere de bakılırsa herkes halinden memnun Anlaşıldı siz depremlere dikkat edin.Boş verin sınavlar çok önemli değil.Her yer zıngır zungur sallanıyor.Kendinize dikkat edin.Önce sağlık yaşam sonra sınav.Gençler kendinize iyi bakın.Çok zamanım olmayacak girmek için hepinizin yolu açık olsun.Allaha emanet olun.
furkan yedek, 2 saat önce
etmezler

Jeanbay3
Aday Memur
24 Temmuz 2024 23:37

Mantıklı düşün.İptal için her koşul oluşsa bile sence iptal ederler mi?Daha 2 sene önceki sınav iptal edilmişken bunu kamuoyuna nasıl açıklarlar.

bnmadmv, 2 saat önce
sınavın birilerine servis edildiği çok açık.Önünümüzdeki seçimlerde bu partlerin hiç biri belki de olmayacak.Ve büyük bir oyun döndüğünü düşünüyorum.2010 yılında sorular çalınırken, 2014 yılında tarihten dolayı binlerce insan mağdur olurken, 2022 deki sınav iptal edilirken burnuma hep aynı kokular geliyordu.Bunda da aynı koku geliyor.Bu milleti salak yerine koymayı bırakın artık.Ülkeye zarar verip duruyorlar maalesef.Ben bugünden itibaren başka da yorum yapmayacağım.Belki en fazla itiraz edenlerin başında geliyorum.Ben vicdani olarak gerekeni yaptığımı düşünüyorum.Anketlere de bakılırsa herkes halinden memnun Anlaşıldı siz depremlere dikkat edin.Boş verin sınavlar çok önemli değil.Her yer zıngır zungur sallanıyor.Kendinize dikkat edin.Önce sağlık yaşam sonra sınav.Gençler kendinize iyi bakın.Çok zamanım olmayacak girmek için hepinizin yolu açık olsun.Allaha emanet olun.

Yaşlı Hukukçu
Aday Memur
24 Temmuz 2024 23:42

Aynı düşüncedeyim. Sınavın iptal olacağına ihtimal vermiyorum. Eğer bu sınav iptal olursa bu konjonktürde, altında sadece kötü niyet ararım. O da kamuya kpss ile memur alımından vazgeçmek isteyenlerin, sınavın iptaliyle kpss'yi sonsuza dek kaldırmak istemesidir.

Sınav iptal olursa, son kez kpss yapılır ve sonsuza dek kaldırılır. Vardır akıllarında başka bir yöntem, onu uygulamak isteyenler için üst üste iki çift yılda sınav iptal oluşu çok güzel bir bahane olur.

Jeanbay3, 28 dk. önce

Mantıklı düşün.İptal için her koşul oluşsa bile sence iptal ederler mi?Daha 2 sene önceki sınav iptal edilmişken bunu kamuoyuna nasıl açıklarlar.

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024/1 merkezi atama bekleme konusuKpss 2024-HukukçularMühendislik Meslek Kanunu (MMK)2024/1 Merkezi Sonuçlar2024 KPSS İptal Olmak ÜzereKPSS 2024 Net-Puan-Sıralama TahminleriSağlık Bilimleri Üniversitesi Alımı Büro Personeli Kaça Düşer?Lisans kpssde son durum nedir? (Hatalı Sorular, Sınav İptali Vs) 2024 KPSS İptal Nedeni !!Kariyer kapısından alım

Sözlük

kate middleton 1 pekin ördeği 1 titanik neden battı 1 ayrılmaz üçlü 1 editör sevmemek 3 ezan okunurken bacak bacak üstüne atan insan 3 kendine gelememek 1 sokak hayvanları 1 su böceği 1 vergi adaleti 1

Son Haberler

25 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıklarıAyda 5.006 TL Taksitli 70.000 TL!Üniversite adayları için tercih dönemi yarın başlıyorMalatya'da traktörün çarptığı 4 çocuktan 2'si öldüTokat'ta 4 büyüklüğünde deprem

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?