Kaldıramadığımız sınavın saçma olması. OSYM derhal bu hatayı düzeltmeli!

İnanın yıllardır bşr çok sınava girdim.By kadar zoruma giden bir sınav olmadı.Aklımızla alay edilen böyle bşr sınav olmadı.Binlerce insan kaç gün geçti hala şoku atlatabilmiş değil.Çok büyük oyun var.Çok büyük vebal var.Bu hatadan derhal dönmeli OSYM.Düşünsenize işsiz on binlerce insan sınava girdi.Kusura bakmayın benim çok zoruma gidiyor.İptal edilmesi en doğrusu olur .

İnanın yıllardır bşr çok sınava girdim.By kadar zoruma giden bir sınav olmadı.Aklımızla alay edilen böyle bşr sınav olmadı.Binlerce insan kaç gün geçti hala şoku atlatabilmiş değil.Çok büyük oyun var.Çok büyük vebal var.Bu hatadan derhal dönmeli OSYM.Düşünsenize işsiz on binlerce insan sınava girdi.Kusura bakmayın benim çok zoruma gidiyor.İptal edilmesi en doğrusu olur .