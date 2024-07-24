Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Temmuz 2024 22:50
eğitim durumu
sağlık yönetimi bölümünden eğitim tayini yapılabiliyor mu

mkuzuguden
Aday Memur
24 Temmuz 2024 22:55

Evet

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