Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Temmuz 2024 22:50
İl içi ilişik kesme

İl içi olursa tabloda yazan 1 Ağustosta mı ilişiği kesmeliyiz? Yoksa 1 Ağustostan itibaren 14 gün içinde mi?

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