Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


24 Temmuz 2024 22:52
EKPSS Tercih hakkım var mı ?

Merhaba, 2018 ön lisans kpss puanım ile 2020 de kadrolu atandım. Muhasebe diplomam var. Tekniker diploması almaya 2 dersim kaldı onları verip Ağustosta mezun olacağım inşallah. 2020 ekpss ve 2022 Ekpss'ye katıldım. ve 2024 ekpss 'de iyi bir puan aldım. Bilen arkadaşlara sorum şudur : bugünlerde tercih verilecek olan EKPSS/KURA' daki kadrolara tercih verip yerleşirsem yeni kurum beni işe başlatacak mı ? sadece muhasebe ön lisans diplomam var ve GİH'de memur olarak çalışıyorum. mevcutta GiH sınıfta kadrolu çalışırken; GİH sınıfta olan farklı bir kuruma atanma hakkım var mı ? veya şimdi tekniker kadrosuna tercih verip yerleştirilsem ve ağustos sonunda mezun olsam, Eylül gibi diplomam bana verildiğinde (inşallah) yeni kuruma tekniker - programcı olarak başlayabilir miyim ? Temmuz ekpss kura yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır ? ve asil olarak yerleşen kişiler eylülden sonra mı yeni kurumunda işe başlatılacak ? en doğru bilgilerinizi ve tavsiyelerinizi okuyor olacağım: istişare ile karar almak en doğru olan iştir.. mevcut kurumum ve yaşadığım şehirde ruhum daralıyor, denize kıyısı olan şehirlerde çalışmayı planlıyorum.. fırsatların çok olduğu yerlerde...

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