EKPSS Tercih hakkım var mı ?

Merhaba, 2018 ön lisans kpss puanım ile 2020 de kadrolu atandım. Muhasebe diplomam var. Tekniker diploması almaya 2 dersim kaldı onları verip Ağustosta mezun olacağım inşallah. 2020 ekpss ve 2022 Ekpss'ye katıldım. ve 2024 ekpss 'de iyi bir puan aldım. Bilen arkadaşlara sorum şudur : bugünlerde tercih verilecek olan EKPSS/KURA' daki kadrolara tercih verip yerleşirsem yeni kurum beni işe başlatacak mı ? sadece muhasebe ön lisans diplomam var ve GİH'de memur olarak çalışıyorum. mevcutta GiH sınıfta kadrolu çalışırken; GİH sınıfta olan farklı bir kuruma atanma hakkım var mı ? veya şimdi tekniker kadrosuna tercih verip yerleştirilsem ve ağustos sonunda mezun olsam, Eylül gibi diplomam bana verildiğinde (inşallah) yeni kuruma tekniker - programcı olarak başlayabilir miyim ? Temmuz ekpss kura yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır ? ve asil olarak yerleşen kişiler eylülden sonra mı yeni kurumunda işe başlatılacak ? en doğru bilgilerinizi ve tavsiyelerinizi okuyor olacağım: istişare ile karar almak en doğru olan iştir.. mevcut kurumum ve yaşadığım şehirde ruhum daralıyor, denize kıyısı olan şehirlerde çalışmayı planlıyorum.. fırsatların çok olduğu yerlerde...
Merhaba, 2018 ön lisans kpss puanım ile 2020 de kadrolu atandım. Muhasebe diplomam var. Tekniker diploması almaya 2 dersim kaldı onları verip Ağustosta mezun olacağım inşallah. 2020 ekpss ve 2022 Ekpss'ye katıldım. ve 2024 ekpss 'de iyi bir puan aldım. Bilen arkadaşlara sorum şudur : bugünlerde tercih verilecek olan EKPSS/KURA' daki kadrolara tercih verip yerleşirsem yeni kurum beni işe başlatacak mı ? sadece muhasebe ön lisans diplomam var ve GİH'de memur olarak çalışıyorum. mevcutta GiH sınıfta kadrolu çalışırken; GİH sınıfta olan farklı bir kuruma atanma hakkım var mı ? veya şimdi tekniker kadrosuna tercih verip yerleştirilsem ve ağustos sonunda mezun olsam, Eylül gibi diplomam bana verildiğinde (inşallah) yeni kuruma tekniker - programcı olarak başlayabilir miyim ? Temmuz ekpss kura yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır ? ve asil olarak yerleşen kişiler eylülden sonra mı yeni kurumunda işe başlatılacak ? en doğru bilgilerinizi ve tavsiyelerinizi okuyor olacağım: istişare ile karar almak en doğru olan iştir.. mevcut kurumum ve yaşadığım şehirde ruhum daralıyor, denize kıyısı olan şehirlerde çalışmayı planlıyorum.. fırsatların çok olduğu yerlerde...