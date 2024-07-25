Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


25 Temmuz 2024 00:56
Üniversitedeki Köpeklerin Toplanması
Kampüslerdeki köpeklerin toplanmasını ünv. yönetiminden mi, yoksa belediyeden mi talep edilecek? Üniversite yönetimi bu köpekler bizimdir diyebilir mi?

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