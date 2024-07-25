Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Temmuz 2024 01:01
Başarı belgesi hizmet puanı getirir mi

Arkadaşlar pandemiden dolayı aldığımız 2 adet başarı belgesi var biliyorsunuz. Bunlar hizmet puanı getiriyor mu?Getiriyorsa belge başına kaç puan getirir?Ve puanların eklenmesi için okula dilekçe mi yazmalıyım?


kirpii
Aday Memur
25 Temmuz 2024 01:05

basari belgesi hizmet puani getirmiyor arkadasim


Fencibiri
Memur
25 Temmuz 2024 01:22

Arkadaşlar az önce youtbde bir video izledim, başarı belgesinin 3 üstün başarı belgesinin 4 puan getirdiği söylendi videoda. 3 yıl öncesine ait bir video çok da eski değil ama bilemedim kesin bir bilgisi olan yok mu acaba?

kirpii, 37 dk. önce

basari belgesi hizmet puani getirmiyor arkadasim

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