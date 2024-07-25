Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Temmuz 2024 01:53
EDİRNE 2 AYLIK GÖREVLENDİRME

Edirneye gönüllü 2 aylık geçici görevlendirmeye başvuru yapan oldumu. Sonuçlandı mı yada ne zaman sonuçlanacak bilgisi olan var mı?

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