Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


25 Temmuz 2024 08:22
Tüm üniversitede memurların dikkatine önemli !

Whatsapp da bir grup kurulmuş dolanıyor üyeleri var karşılıklı görevlendirme adı altında grupta üniversiteleri kontrol eden ve yönetimlere isimlerinizi ulaştıranlar var mobbingten varsa naklen tayin gibi bir olayınız öncesinden kurumunuza bildiriyorlar ki size karşı önlem alınıyor dikkatli olun . Karşılıklı görevlendirme oluyor lakin torpille olduğunu cümle alem biliyor bu sebeple zaten açılmış ifşa olmayın dikkatli olun . Forumda üstad değerli abilerim var onlarda yazarsa yoruma bilgilendirirse bizleri herkese ulaşırız dikkatli oluruz .

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