KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Temmuz 2024 08:49
atama sonuçları
osym duyurular kismindan açıklanacağı gün ve saat ilan edilmeden sonuç açıklanmaz millet. şu şu 2024 tarihinde saat .. 'dan itibaren ÖSYM'nin https:/sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

LindaLimonata
Aday Memur
25 Temmuz 2024 08:52
gibi olmuş daha evvel

ucuncuegrimehmet
Aday Memur
25 Temmuz 2024 09:02

Linda diyorsa doğrudur kulak verin


LindaLimonata
Aday Memur
25 Temmuz 2024 09:11
böyle dedim ya eksilerler. gerçekleri değil, duymak istediklerini vermen gerek bu güruha.
ucuncuegrimehmet, 2 saat önce

Linda diyorsa doğrudur kulak verin


ucuncuegrimehmet
Aday Memur
25 Temmuz 2024 09:22

hahahahahha eksilemişler harbiden

LindaLimonata, 2 saat önce
böyle dedim ya eksilerler. gerçekleri değil, duymak istediklerini vermen gerek bu güruha.
Toplam 4 mesaj

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