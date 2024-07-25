Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Temmuz 2024 10:58
Açık lise sınav görevleri

20-21 Temmuz tarihlerinde yapılan açık lise sınav görevleri mebbisimde işlenmiş olmasına rağmen okulda bulunan kbs sistemine işlenmemiş görünüyor. Bu durumda olan var mı? Bilgi verirmisiniz nereden düzelttirebiliriz? Ankara/Altındağ


Sevdim-Seni
Genel Müdür
25 Temmuz 2024 12:28

KBS dediğin ek dersi hazırlayan müdür, müdür yardımcısının elle işlediği bir yer,

işleyin kbs'de de olsun


fenogretmeniyim
Şef
25 Temmuz 2024 13:03

kbs ye işleyecek olan okul idaresidir. sınavla ilgili bilgi verin. ekleme yapsınlar


sanatogretmeni
Memur
25 Temmuz 2024 13:13

Bunun takibini okul müdürlüğünün yapması gerekiyor ben her sınavda söylemek zorunda değilim. Yatmazsa zaten geriye dönük ödeme yapmak zorundalar.

fenogretmeniyim, 49 dk. önce

kbs ye işleyecek olan okul idaresidir. sınavla ilgili bilgi verin. ekleme yapsınlar


fenogretmeniyim
Şef
25 Temmuz 2024 13:19

okul idaresi de insan ve insanın olduğu yerde hata olabilir.

sanatogretmeni, 39 dk. önce

Bunun takibini okul müdürlüğünün yapması gerekiyor ben her sınavda söylemek zorunda değilim. Yatmazsa zaten geriye dönük ödeme yapmak zorundalar.


Babakartal64
Aday Memur
25 Temmuz 2024 13:48

Ben okula idaresine bilgi verdim mebbise işlenmesi lazım dediler

Toplam 5 mesaj

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