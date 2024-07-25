Neden memura düşmanlar ?

Memur: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, kamu hizmetinin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli olan tüm iş ve işlemleri asli ve sürekli yapan kişidir.

Sürekli İşçi: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kamu hizmetinin yürütülmesi için gerekli olan temizlik ve benzeri işleri yapan kişidir.

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere memur doğrudan kamu hizmetini sunarken, sürekli işçi kamu hizmetinin sunulması için gerekli olan yardımcı işleri yapmaktadır. Yani kısaca memur asli işleri yaparken, sürekli işçi daha çok yardımcı işleri yapmaktadır.

Tek suçumuz kpss ile işe girmek mi ? ya da taşerondan kadroya geçmeyip , kurayla işe alınmamak mı bu yüzden suçluysak onurumla memur oldum. Başımızda bu sendikalar ve sistem olduğu müddetçe bu düzen değişmeyecek .En basitinden hadi ikramiye, tediye yok diyelim neden yol, yemek ücreti verilmiyor.Asgari ücretli çalışanlara dahi servi ve yemek hizmeti yoksa ücreti verilir.