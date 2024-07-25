Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Temmuz 2024 11:06
Neden memura düşmanlar ?

Memur: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, kamu hizmetinin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli olan tüm iş ve işlemleri asli ve sürekli yapan kişidir.

Sürekli İşçi: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kamu hizmetinin yürütülmesi için gerekli olan temizlik ve benzeri işleri yapan kişidir.

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere memur doğrudan kamu hizmetini sunarken, sürekli işçi kamu hizmetinin sunulması için gerekli olan yardımcı işleri yapmaktadır. Yani kısaca memur asli işleri yaparken, sürekli işçi daha çok yardımcı işleri yapmaktadır.

Tek suçumuz kpss ile işe girmek mi ? ya da taşerondan kadroya geçmeyip , kurayla işe alınmamak mı bu yüzden suçluysak onurumla memur oldum. Başımızda bu sendikalar ve sistem olduğu müddetçe bu düzen değişmeyecek .En basitinden hadi ikramiye, tediye yok diyelim neden yol, yemek ücreti verilmiyor.Asgari ücretli çalışanlara dahi servi ve yemek hizmeti yoksa ücreti verilir.

Çok Yazılan Konular

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Promosyon parası haram mı?Maaş farkıGelir Vergisi İstisna Tutarı SorunuToplu sözleşme ücreti muammasıToplu sözleşme rakamı çok komikMaaş mütemedi arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var.Aylık kredi kartı ekstre borcunuzu yazın

Sözlük

pekin ördeği 1 özlediklerim var benim keşke burada olsa dediklerim 3 sokak hayvanları 1 editör sevmemek 3 tiramisu 2 hafta sonu kahvaltısı 1 vergi adaleti 1 kafan güzelmiş canım güle güle kullan 1 Sitede popüler olmak için ne yapılmalı? 4 ezan okunurken bacak bacak üstüne atan insan 3

Son Haberler

İkinci el otomobilde yüzde 25 daralmaFETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış tahliye edildi'Dijital Öğretmenler' projesiyle 1000 öğretmene eğitim verilecekBorsa günün ilk yarısında gerilediSıcaktan bunalan kadınlar vantilatör için kavga etti

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?