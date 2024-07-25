KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Temmuz 2024 12:08
Formasyon

İyi günler arkadaşlar formasyonu olan biri merkezi alımlarda öğretmen kadrolarına başvurabilir mi yoksa formasyon sadece Meb'e bağlı kadrolarda mi geçerli

Çok Yazılan Konular

2024/1 merkezi atama bekleme konusuKpss 2024-HukukçularMühendislik Meslek Kanunu (MMK)2024/1 Merkezi Sonuçlar2024 KPSS İptal Nedeni !!2024 KPSS İptal Olmak ÜzereKPSS 2024 Net-Puan-Sıralama TahminleriSağlık Bilimleri Üniversitesi Alımı Büro Personeli Kaça Düşer?Kaldıramadığımız sınavın saçma olması. OSYM derhal bu hatayı düzeltmeli!Lisans kpssde son durum nedir? (Hatalı Sorular, Sınav İptali Vs)

Sözlük

tiramisu 2 anlatamadıklarımız 1 özlediklerim var benim keşke burada olsa dediklerim 3 sakiler 2 sokak hayvanları 1 Sitede popüler olmak için ne yapılmalı? 4 pekin ördeği 1 ezan okunurken bacak bacak üstüne atan insan 3 editör sevmemek 3 kafan güzelmiş canım güle güle kullan 1

Son Haberler

İkinci el otomobilde yüzde 25 daralmaFETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış tahliye edildi'Dijital Öğretmenler' projesiyle 1000 öğretmene eğitim verilecekBorsa günün ilk yarısında gerilediSıcaktan bunalan kadınlar vantilatör için kavga etti

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?