Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Temmuz 2024 13:02
hizmet puanı

iyi günler daha önceden 4 yıl boyunca adalet bakanlığında çalıştım daha sonra sözleşmeli olarak sağlık bakanlığına atandım. kardroya geçtikten sonra hizmet birleştirmesi yapacağım. hizmet birleştirdiğimde daha önceki çalıştığım kurumdaki sürem hizmet puanıma etki eder mi? daha önceden bu şekilde kurum değiştirtirip bu durumu yaşayan oldu mu aranızda? şimdiden teşekkürler

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