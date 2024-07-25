İl ici ve sağlık özrü tayini

Arkadaşlar ben şimdi il içi tayin isteyeceğim aydindan kuşadasina 30 temmuzda belli oluyor ve 1 ağustosta ilişik kesip yeni okulda başlayabiliyorum tayin çıkarsa fakat özel bir sağlık durumum da var 1 ağustosta heyete girip rapor alıp 7 ağustosa kadar sağlık ozrune başvuracağım izmir e isteyecegim. Kılavuzda il ici ve mazeret tayinleri arka arkaya olacağından tayinleri iptal olmayacak tayin isteyecek olanlar bunu gozonunde bulundurarak başvuru yapsınlar diyorlar .milli eğitim ile görüştüm tayin çıksa da raporunun sonra aldiginiz için sağlık ozrune başvurabilirsiniz dediler önceden alınan raporlar kabul edilmeyecek dediler.yine de kılavuzları yazı aklımı karıştırdı bu konu hakkında bilgisi olan var mi acaba her iki tayinin de garantisi yok çıkıp çıkmayacağını bilmiyorum risk almaktan korktum ama takdir edersiniz ki bu tayinler ancak senede en fazla 2 kez açılıyor...şimdi il ici istiyim mi istemeden direk sağlık özrünü mu bekliyim bilmiyorum...il ici çıkar sonra bide demesinler yeni tayinin çıktı sağlık ozrune basvuramazsin demesinler kafam çok karisti