Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


25 Temmuz 2024 13:37
Meb de çalışırken engelli raporu alma

Merhaba meslekte 13.yılımı çalışıyorum ve bir ameliyat geçirdim,engelli raporuna başvuracam.Tahminim yüzde 40,50 arası bir oran verirler.Ben suan çalışırken herhangi bir sorun yaşamıyorum,erken emekli falan da olmak istemiyorum.Sadece engelli haklarından indirim vs faydalanmak istiyorum.Henüz raporu almadım.Raporu almam memuriyetime bir zarar getirir mi ,ilerde raporu aldığıma pişman olur muyum ? Tecrübelerinizi paylaşırsaniz sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Sözlük

ezan okunurken bacak bacak üstüne atan insan 3 özlediklerim var benim keşke burada olsa dediklerim 3 metamfetamin 2 Bir insanı nasıl tanırsın? 2 uyandıktan sonraki ilk 10 dakika 1 NASIL birisin sorusu 1 Sitede popüler olmak için ne yapılmalı? 4 sözlüğü unutmak 3 seni seviyorum 2 en çok güldüğüm cümleler 2

Son Haberler

İkinci el otomobilde yüzde 25 daralmaFETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış tahliye edildi'Dijital Öğretmenler' projesiyle 1000 öğretmene eğitim verilecekBorsa günün ilk yarısında gerilediSıcaktan bunalan kadınlar vantilatör için kavga etti

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?