Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Temmuz 2024 14:21
Öğretmen Askerlik(Yedek Subay Öğretmen)

Arkadaşlar öğretmen askerlik ile ilgili bilgisi olan var mı neye göre seçiliyor, eğitim kaç gün sürüyor. Bilgilendirebilirseniz sevinirim

Çok Yazılan Konular

Tatilde whatsapp'tan gelen mesajlarKızım EA sıralama 3 binde. Sınıf öğretmenliği tavsiye eder misiniz? Yoksa hukuk, s. bilgiler mi?Yeniden idarecilikİkinci iller arası ve il içi yer değiştirme Duyurusu. 11-16 Temmuz / 23-26 TemmuzDoğum izni hesaplama. YardımBu haftada ömk meclisin gundeminde degilMaaş farkım neden yatmamıs olabilir?2. İliçi Tayin Garip Bir SoruHizmet Puanıİliçi isteğe bağlı mı

Sözlük

ılılılılılılılılılılılılı 1 venüs 1 uyandıktan sonraki ilk 10 dakika 2 Bir insanı nasıl tanırsın? 2 seni seviyorum 2 mirkelam 1 sözlüğü unutmak 3 Bugün olanlar 1 hafta sonu kahvaltısı 1 En sevdiğiniz Nil şarkıları 1

Son Haberler

KKM hesapları bir haftada 61 milyar lira eridi; halen 2 trilyona yakınBeştepe'de MGK toplantısıSeçil Erzan hakkında yeni davaYKS tercih kılavuzu yayımlandıYoussef En-Nesyri: Buraya kupalar kazanmaya geldim

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?