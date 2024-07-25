Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Temmuz 2024 14:40
Aile Bakanlığı - 2024 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 yılı içerisinde görevde yükselme sınavı açacak mı? bilgisi olan var mı? en son 2022 yılında açmıştı.

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