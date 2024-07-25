Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Temmuz 2024 14:49
Sözleşmeli memur staj

Arkadaşlar sözleşmeli memur olan biri stajını nasıl yapabilir sgk konusunda nasıl bir yol izlemeli. Teşekkürler

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