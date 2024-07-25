Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


25 Temmuz 2024 15:39
kurum değişikliğinde promosyon tekrar alınır mı?

Adalet bakanlığında çalışırken eylül 2022 de 25.000 TL Vakıfbanktan ( 3 yıl) promosyon aldım. İstifa edip Ekim 2023te şuan çalıştığım kuruma başladım. (Promosyonu iade etmedim). Şuan çalıştığım kurumda yine VAKIFBANK'tan 16.000TL lik promosyon almış Şubat 2023te. Bana da işe başlarken 2222 TL promosyon yatırdılar. Kurumda kişilere sorduğumda önceki memuriyetinde aynı bankadan promosyon aldın ondan diyorlar. ilk aldığım promosyonun tarihi eylül 2025te bitiyor şuan ki kurumun promosyonu şubat 2026da bitiyor 4-5aylık fark yatırdılar o yüzden deniyor. bu durum normal midir yoksa promosyonun tam mı yatırılması gerekir?

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