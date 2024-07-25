Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Temmuz 2024 15:49
4/B sözleşmeli memur istifadan sonra geri dönüş

657 4/B sözleşmeli olarak atanmış personel,

İstifa dilekçesi verip aynı hafta çıkışını yaptıktan sonra

istifa ettiği kurumdaki '' 4/b sözleşme memur '' kadrosuna tekrar sınavsız, sadece dilekçe ile geri dönebilir mi ?

i&#775;stifa gerekçesi kpss ile bir KİT e atanmış olmak


Hannibal Barca
Memur
25 Temmuz 2024 16:12
Hayır.

Dgncnns
Aday Memur
25 Temmuz 2024 16:21
4b de istifa sonrasında geri dönüş yok
Toplam 2 mesaj

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