Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Temmuz 2024 16:15
aksaray cezaevi hakkında

Aksaray'da yapılan Yüksek Güvenlikli Cezaevleri açılış tarihini bilen var mı acaba ?

Çok Yazılan Konular

Maaş farkı3600 Ek göstergeHavuz tayini hkEş durum tayiniYazı işleri müdürlüğü sınava hazırlıkVakıfbank promosyon güncellemesiÜcretsiz izne ayrılan kadrolu memurun kadrolu eşine eş yardımı verilir mi alan var mı?CTE NAS Tayinini İptal Eden PersonellerKatip Maaşları Hakkında...2024 yılı havuz tayinleri

Sözlük

kafan güzelmiş canım güle güle kullan 1 vergi adaleti 1 Kaynatılmış mısır vs közde mısır 1 seni seviyorum 2 ezan okunurken bacak bacak üstüne atan insan 3 Sitede popüler olmak için ne yapılmalı? 4 Bugün olanlar 1 özlediklerim var benim keşke burada olsa dediklerim 2 mirkelam 1 süt mısır 2

Son Haberler

KKM hesapları bir haftada 61 milyar lira eridi; halen 2 trilyona yakınBeştepe'de MGK toplantısıSeçil Erzan hakkında yeni davaYKS tercih kılavuzu yayımlandıYoussef En-Nesyri: Buraya kupalar kazanmaya geldim

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?