İliçi değişiklik ve Kontenjan

il içi atamalarında branşınızın olduğu tüm kurumlar açık ya da kapalı hepsi görünür. Belki sizin tercih ettiğiniz okuldaki bir öğretmen farklı bir okula tercih edecek ve gidecek. Dolayısıyla siz de o okulu tercih ettiğiniz için başkası da etmediğini varsayarsak oraya arayabilirsiniz. İstediğiniz okulu tercih edebilirsiniz. Okul ilçe veya il herhangi birşey demez onaylar.

il içi atamalarında branşınızın olduğu tüm kurumlar açık ya da kapalı hepsi görünür. Belki sizin tercih ettiğiniz okuldaki bir öğretmen farklı bir okula tercih edecek ve gidecek. Dolayısıyla siz de o okulu tercih ettiğiniz için başkası da etmediğini varsayarsak oraya arayabilirsiniz. İstediğiniz okulu tercih edebilirsiniz. Okul ilçe veya il herhangi birşey demez onaylar.