Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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25 Temmuz 2024 17:13
İliçi değişiklik ve Kontenjan

Arkadaşlar il içi değişiklik için tercihimi yaptım kaydettim.Daha sonra bir sayfada il milli eğitimin yayınladığı kontenjan listesine bakmadan tercih yapmayın şeklinde bir yazı gördüm.Öncesinde böyle bir liste yayınlandığını bilmiyordum. Girdim listeye baktım tercih yaptığım okulun benim branşımda kontenjanı yoktu. Yani muhtemelen tayinim olmayacak. Tayin gerçekleşmediği takdirde yaptığımız başvurunun bize olumsuz bir etkisi olur mu bunu merak ettim?? Çünkü kurum ilçe ve il onaylıyor biliyorsunuz başvuruyu


matematikçi10
Memur
25 Temmuz 2024 17:21
il içi atamalarında branşınızın olduğu tüm kurumlar açık ya da kapalı hepsi görünür. Belki sizin tercih ettiğiniz okuldaki bir öğretmen farklı bir okula tercih edecek ve gidecek. Dolayısıyla siz de o okulu tercih ettiğiniz için başkası da etmediğini varsayarsak oraya arayabilirsiniz. İstediğiniz okulu tercih edebilirsiniz. Okul ilçe veya il herhangi birşey demez onaylar.

fen-25
Memur
25 Temmuz 2024 17:31

hocam olumsuz durum olsa bana derler. yıllardır dolu okul yazıyorum ve tayin çıkmıyor.1 kez memur hocam fotokopi parası alacağım artık diye şaka yapmıştı:)) hiçbir şey olmaz.yasal hakkımız tayin istemek


Fencibiri
Memur
25 Temmuz 2024 18:37

Hocam mesajınızda bir kısımda ?orayı arayabilirsiniz? mi yazdınız? Tam anlayamadım , aramam mı gerekiyor okulu?

Ben yine her ihtimale karşı yaptım başvurumu şuan onay bekliyor hepsi. Bu arada onay verecek olam kurum tercih ettiğimiz kurum ve bağlı olduğu ilçe il mi? Yoksa şuan görev yaptığımız kurum, ilçe ve il mi?

matematikçi10, 2 saat önce
il içi atamalarında branşınızın olduğu tüm kurumlar açık ya da kapalı hepsi görünür. Belki sizin tercih ettiğiniz okuldaki bir öğretmen farklı bir okula tercih edecek ve gidecek. Dolayısıyla siz de o okulu tercih ettiğiniz için başkası da etmediğini varsayarsak oraya arayabilirsiniz. İstediğiniz okulu tercih edebilirsiniz. Okul ilçe veya il herhangi birşey demez onaylar.

isyu
Aday Memur
25 Temmuz 2024 18:40

şuan görev yaptığınIz kurum

Fencibiri, 34 dk. önce

Hocam mesajınızda bir kısımda ?orayı arayabilirsiniz? mi yazdınız? Tam anlayamadım , aramam mı gerekiyor okulu?

Ben yine her ihtimale karşı yaptım başvurumu şuan onay bekliyor hepsi. Bu arada onay verecek olam kurum tercih ettiğimiz kurum ve bağlı olduğu ilçe il mi? Yoksa şuan görev yaptığımız kurum, ilçe ve il mi?


Fencibiri
Memur
25 Temmuz 2024 18:44

Hocam mebbisten kaydettikten sonra bir yere gidip onaylatmak falan mı gerekiyor? fotokopi parası memur falan demişsiniz de o yüzden sormak istedim :D

fen-25, 2 saat önce

hocam olumsuz durum olsa bana derler. yıllardır dolu okul yazıyorum ve tayin çıkmıyor.1 kez memur hocam fotokopi parası alacağım artık diye şaka yapmıştı:)) hiçbir şey olmaz.yasal hakkımız tayin istemek


Kamu3491
Aday Memur
25 Temmuz 2024 18:52

İl içi atamada 3 yıl şartı kaldırılsın


matematikçi10
Memur
25 Temmuz 2024 19:01
oraya atanabilirsiniz demek istemiştim. Tercihten sonra bir işlem yapmanız gerekmiyor. okul ilçe il onaylar. okul unutsa bile ilçeden arıyorlar onay bekleyen başvuru var diye.
Fencibiri, 34 dk. önce

Hocam mesajınızda bir kısımda ?orayı arayabilirsiniz? mi yazdınız? Tam anlayamadım , aramam mı gerekiyor okulu?

Ben yine her ihtimale karşı yaptım başvurumu şuan onay bekliyor hepsi. Bu arada onay verecek olam kurum tercih ettiğimiz kurum ve bağlı olduğu ilçe il mi? Yoksa şuan görev yaptığımız kurum, ilçe ve il mi?

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