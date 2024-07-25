Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


25 Temmuz 2024 17:41
İşe Gelmeyen Memur

Arkadaşlar işe başlayalı tam aşağı yukarı 1.5 yıl oldu. 1.5 yıl boyunca hiç izin kullanmadım ve sadece 9 gün raporlu olduğum gün sayısı var. Öğle arası bile kurumdayım, yemek molası haricinde vatandaşı asla geri çevirmiyorum. Yani 120 kişinin çalıştığı bir kurumda belki işe en çok gelen benimdir, bunun için asla takdir beklemiyorum. Çalıştığım birime günde 30 vatandaş + 50 evrak geliyor. Toplam aşağı yukarı 500 işlem yapıyorum. Yanımda bir mühendis var beraber çalışmamız gerekiyor. Ancak adam haftanın her günü saçma sapan mazeretlerle işe gelmiyor, geldiğinde de asla bilgisayarını açmıyor. Sigara ve çay içip kurumu terkediyor. 8 saatlik mesaide odasında oturduğu süre 30 dk yoktur. Sürekli işi çıkıyor ve işi hiç bitmiyor. 20 günde yaptığı işlem 10'u geçmezken ben günde 500 işlem yapıyorum, ayrıca vatandaşa çok kötü davranıyor, defalarca şikayet etti vatandaş yine birşey olmadı. Kes sesini, otur şuraya, konuşma, sus, cahil gibi ifadeler söylüyor vatandaşlara. İdareye 50 defa söyledim, müdüre söyledim. Ne yapayım söz dinlemiyor idare et diyorlar. Bende bakanlığa şikayet etmek istediğimi söyleyince, ona birşey olmaz olan sana olur, sen kurumu şikayet et bak neler oluyor tarzında ifadeler söylüyorlar. Ben tek çalışayım gözüm görmesin bu kadar zoruma gitmez dedim, onuda yapmıyorlar. Bugün tekrar konuştum, o adam mühendis sen ona baş gelemezsin diyorlar. Gerçekten çok sıkıldım, ne yapacağımı bilmiyorum. Mental olarak hergün yoruluyorum.

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