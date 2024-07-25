idari sözleşmeli memur-4/b sözleşmeli memur farkı ?

arkadaşlar merhaba herkese şuan devlet üniversitesinde 4/b sözleşmeli olarak işe başladım 2 hafta oldu 3 ay önce başvurduğum bir kurum sonucunda asil kazandığımı öğrendim oraya geçiş yapmak istediğimi sordum normal yasa da 4/b sözleşmeli 4/b sözleşmeliye geçiş yasağı var bana kurum dedi ki bi 375 sayılı maddenin ek 27 sine göre idari sözleşmeli memur alıyoruz sorun olmaz dediler bu konu hakkında bilgisi olanlar dönüş sağlayabilir misiniz acil bir durum ?

arkadaşlar merhaba herkese şuan devlet üniversitesinde 4/b sözleşmeli olarak işe başladım 2 hafta oldu 3 ay önce başvurduğum bir kurum sonucunda asil kazandığımı öğrendim oraya geçiş yapmak istediğimi sordum normal yasa da 4/b sözleşmeli 4/b sözleşmeliye geçiş yasağı var bana kurum dedi ki bi 375 sayılı maddenin ek 27 sine göre idari sözleşmeli memur alıyoruz sorun olmaz dediler bu konu hakkında bilgisi olanlar dönüş sağlayabilir misiniz acil bir durum ?