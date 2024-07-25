Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Temmuz 2024 19:58
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
bundan beş yıl önce internetten bir eskortun numarasını buldum yerine gittim polisler çıkışta tuttu ifademi alıp kabahatler kanununa göre idari para cezası yazdılar bu idari para cezası kaymakamlık mülakatında sorun çıkarır mı

Brse
Aday Memur
25 Temmuz 2024 20:51

Çıkarır. Hele ki kaymakamlık gibi zorlu bir mülakatta . Dayı varsa no problem


ilkerowic
Aday Memur
25 Temmuz 2024 21:23

çıkabilir. arşivde sorun olmasa da güvenlikte takılırsın.


kralllll25
Aday Memur
25 Temmuz 2024 21:24
kesin mi takılırım
ilkerowic, 8 dk. önce

çıkabilir. arşivde sorun olmasa da güvenlikte takılırsın.

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