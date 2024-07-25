Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Temmuz 2024 21:08
Emekli İkramiyesi

Siz olsanız 1.112 lira olan emekli ikramiyesini nasıl değerlendirirsiniz.

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıPolsan kredi limitleri yükseltilmiş2.şark söz verildiği gibi kalkacak mı?Temmuz maaş farkları ne zaman yatar?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımıPolis maaşları çok düşük kaldıÜcretsiz izine ayrılmakKamu bankası ve Polislik ikilemiOcak 2025 zammı

Sözlük

Kaynatılmış mısır vs közde mısır 1 ılılılılılılılılılılılılı 1 mirkelam 1 Sitede popüler olmak için ne yapılmalı? 3 güne bir söz bırak 2 sözlüğü unutmak 3 editör sevmemek 3 Bir insanı nasıl tanırsın? 2 kafan güzelmiş canım güle güle kullan 1 anlatamadıklarımız 1

Son Haberler

Tüpraş, İran'ın el koyduğu petrolü geri aldıSeçil Erzan hakkında yeni davaÇanakkale'de ormanlık alanda yangınMardin'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıTürkiye, Yemen'deki mutabakattan memnun

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?