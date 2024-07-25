Emekli ikramiyesini nasıl değerlendirirsiniz?

aslında ekonomi biliminde ev, arsa, araba gibi temel tüketim maddeleri yani insanların temel ihtiyaçlarını gideren enstrümanlar yatırım aracı değildir. maalesef bizim gibi az gelişmiş, Ortadoğu zihniyetine sahip ülkelerde bunlar yatırım aracı olarak görüldüğü için her zaman gereğinden fazla talep görmüştür dolayısıyla bazı üçkağıtçı emlakçıların da suni fiyat balonu oluşturmaları ve arz talep dengesizliği nedeniyle her zaman ederinin üzerinde değer görmüştür. yine maalesef ki tam gelişmiş bir toplum düzeyine ulaşana kadar da bu böyle devam edecektir yani gayrimenkul, özellikle de arsa önümüzdeki dönemde de popülaritesini devam ettirecektir.

aslında ekonomi biliminde ev, arsa, araba gibi temel tüketim maddeleri yani insanların temel ihtiyaçlarını gideren enstrümanlar yatırım aracı değildir. maalesef bizim gibi az gelişmiş, Ortadoğu zihniyetine sahip ülkelerde bunlar yatırım aracı olarak görüldüğü için her zaman gereğinden fazla talep görmüştür dolayısıyla bazı üçkağıtçı emlakçıların da suni fiyat balonu oluşturmaları ve arz talep dengesizliği nedeniyle her zaman ederinin üzerinde değer görmüştür. yine maalesef ki tam gelişmiş bir toplum düzeyine ulaşana kadar da bu böyle devam edecektir yani gayrimenkul, özellikle de arsa önümüzdeki dönemde de popülaritesini devam ettirecektir.