Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Temmuz 2024 21:08
Emekli ikramiyesini nasıl değerlendirirsiniz?

Siz olsanız 1.112 lira olan emekli ikramiyesini nasıl değerlendirirsiniz.


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
25 Temmuz 2024 21:32
1+1 daire

Serdar4434
Aday Memur
25 Temmuz 2024 23:08
arsa

canım ülkem81
Aday Memur
25 Temmuz 2024 23:48

Benim düşüncem de arsa şeklinde. Teşekkürler


hurgenerall
Memur
26 Temmuz 2024 01:39
aslında ekonomi biliminde ev, arsa, araba gibi temel tüketim maddeleri yani insanların temel ihtiyaçlarını gideren enstrümanlar yatırım aracı değildir. maalesef bizim gibi az gelişmiş, Ortadoğu zihniyetine sahip ülkelerde bunlar yatırım aracı olarak görüldüğü için her zaman gereğinden fazla talep görmüştür dolayısıyla bazı üçkağıtçı emlakçıların da suni fiyat balonu oluşturmaları ve arz talep dengesizliği nedeniyle her zaman ederinin üzerinde değer görmüştür. yine maalesef ki tam gelişmiş bir toplum düzeyine ulaşana kadar da bu böyle devam edecektir yani gayrimenkul, özellikle de arsa önümüzdeki dönemde de popülaritesini devam ettirecektir.

Gururu65
Genel Müdür
26 Temmuz 2024 08:28

Merak ettim acaba bu paraya nerde 1+1 Ev var...


Börteçine31
Aday Memur
26 Temmuz 2024 15:06
borsa da

Asteroskoni
Memur
26 Temmuz 2024 23:22

Şu an faize yatırmak en mantıklısı..


Küçük polis
Şef
27 Temmuz 2024 02:12

Ticaret yap abicim. Ben 400 binlik iç giyim alıp satttım. Allah bereket versin. Devam etmeyi düşünüyorum... Sıcak para ticarette...


Alp340626
Aday Memur
27 Temmuz 2024 08:35
o kadar yılın karşılığı bu mu vay be
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