Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Temmuz 2024 21:15
Can güvenliği mazereti tayini
Arkadaşlar can güvenliği tayinleri ile ilgili bilgisi olan kimse yok mu. dilekçe ve evraklarımızın hepsini verdik 2 aydır hiç bir yanıt alamadık bekliyoruz , bakanlıkla süreç nasıl ilerliyor bilmiyoruz

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