Can güvenliği mazereti tayini

Arkadaşlar can güvenliği tayinleri ile ilgili bilgisi olan kimse yok mu. dilekçe ve evraklarımızın hepsini verdik 2 aydır hiç bir yanıt alamadık bekliyoruz , bakanlıkla süreç nasıl ilerliyor bilmiyoruz

Arkadaşlar can güvenliği tayinleri ile ilgili bilgisi olan kimse yok mu. dilekçe ve evraklarımızın hepsini verdik 2 aydır hiç bir yanıt alamadık bekliyoruz , bakanlıkla süreç nasıl ilerliyor bilmiyoruz