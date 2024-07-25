Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Temmuz 2024 21:32
14 günlük fark

Arkadaşlar 14 günlük fark size ne kadar yattı? Bana 2999 lira yattı. Çok az değil mi ? Fizyoterapist olarak çalışıyorum


neat
Aday Memur
25 Temmuz 2024 22:03

3300 tl herkesin böyle düşük yatmış. Hayal kırıklığı yaşamaya devam.

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