KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Temmuz 2024 21:57
Kpss Mübaşir Atamaları
bu yıl veya diğer yıl mübaşir puanlarında düşüş olur mu özellikle İzmir için

the back of furkan
Şef
25 Temmuz 2024 22:06

adalet bakanı 23k talepte bulunduk diyordu.

puan konusuna gelirsek mübaşirlik adliyedeki en yüksek kapatan kadro oluyor genelde. alıma bağlı olarak puan bandı değişir üstad


Nuroklco
Aday Memur
25 Temmuz 2024 22:12
kral bu talep civarı alım olursa sence puan bandı kaç civarı olur izmir bam bim 84 le almış en son
the back of furkan, 2 saat önce

adalet bakanı 23k talepte bulunduk diyordu.

puan konusuna gelirsek mübaşirlik adliyedeki en yüksek kapatan kadro oluyor genelde. alıma bağlı olarak puan bandı değişir üstad


the back of furkan
Şef
25 Temmuz 2024 22:29

belki 1-2 puan yükseği olabilir. çünkü geçen sene meb 4001 alımı yaptı. bu alım çoğu bölümde bi rahatlama sağladı. 84+ ile kapadı 4001. tabii o vakit seçim ekonomisi vardı ve kesenin ağzı açıldı.

Nuroklco, 2 saat önce
kral bu talep civarı alım olursa sence puan bandı kaç civarı olur izmir bam bim 84 le almış en son

Nuroklco
Aday Memur
25 Temmuz 2024 22:45
o zaman 75-80 civarı alanların işi yaş diyosun
the back of furkan, 1 saat önce

belki 1-2 puan yükseği olabilir. çünkü geçen sene meb 4001 alımı yaptı. bu alım çoğu bölümde bi rahatlama sağladı. 84+ ile kapadı 4001. tabii o vakit seçim ekonomisi vardı ve kesenin ağzı açıldı.

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