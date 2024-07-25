A grubu ilanları...

Herkese merhaba,

2023 KPSS'den P4 puan türünde 93 puan aldım, 80 üstü YDS puanım da var ama ilanlar 2024 yılbaşından beri yok denecek kadar az. Sene sonu gelen ilanlara belli sebeplerden ötürü başvurmamıştım ama böyle bir boşluk dönemine düşeceğimi de tahmin etmiyordum...

2024 sınavıyla beraber puan avantajı da bir nebze azalmış olacak, tuhaf bir ümitsizlik içine düştüm.

Sizce A grubu ilanlarının geleceği ne olur özellikle bu ara dönemde, ilanların artmasını beklediğiniz bir dönem var mı? 2024'ün açıklanmasıyla beraber 2023 puanları ciddi dezavantaj yaşar mı sizce?