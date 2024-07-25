tayin için ayrılış süresi

mazeret tayini onayı sonrası kaç gün içinde ayrılış yapmak gerekiyor rapor alınsa sonra ayrılış yapılsa falan olur mu ayrılış için maksimum süre var mı iptal edilebiliyormuş

mazeret tayini onayı sonrası kaç gün içinde ayrılış yapmak gerekiyor rapor alınsa sonra ayrılış yapılsa falan olur mu ayrılış için maksimum süre var mı iptal edilebiliyormuş