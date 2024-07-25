Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Temmuz 2024 22:27
tayin için ayrılış süresi
mazeret tayini onayı sonrası kaç gün içinde ayrılış yapmak gerekiyor rapor alınsa sonra ayrılış yapılsa falan olur mu ayrılış için maksimum süre var mı iptal edilebiliyormuş

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