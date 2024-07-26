Komisyon içi naklen atama kararının iptali

Herkese iyi çalışmalar.

Ben bir ilin ilçesinde kadrolu zabıt katibi olarak görev yapmaktaydım. il merkez adliyeye komisyonca naklen atama kararım çıktı. Kararın bana tebliği ile 01.07.2024 tarihinde merkez adliyede işe başladım. Kararın bir örneği Adalet Bakanlığı memur sınav atama ve nakil yönetmeliğinin 45. Maddesi uyarınca kayıtlara işlenmek üzere adalet bakanlığı personel genel müdürlüğüne gönderildi.

24.07.2024 tarihinde yine kendi komisyonumca personel genel müdürlüğünün naklen tayin talebinin uygun görülmediği görüşünün komisyona bildirildiği ve bu sebeple komisyonca naklen atama kararının iptaline yönelik karar çıktı.

Adalet Bakanlığı memur sınav atama ve nakil yönetmeliğinin 45. Maddesi "Adalet komisyonlarınca yargı çevresi içinde unvan veya sınıf değişikliği olmadan yapılan naklen atama ve kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin verilen kararlar (Ek ibare:RG-9/5/2006-26163) izin ve aslî memurluğa atanmaya ilişkin kararlar Bakanlık onayına tâbi olmayıp Bakanlıktaki kayıtlara işlenmek üzere ilgilinin dilekçesi ve hizmet cetveli ile birlikte ilgisine göre Personel Genel Müdürlüğüne veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderilir." Şeklindedir.

Benim atamam aynı komisyon içi naklen atamadır. Sınıf, unvan değişikliliği bulunmamaktadır ve bu maddeye göre atama kararım personel genel müdürlüğünün onayına tabii değildir. Nitekim personel genel müdürlüğüne görüş sorulmamasına karşın personel genel müdürlüğünce uygun olmadığı görüşü bildirmiş ve buna istinaden komisyon kendi atama kararını iptal etmiştir.

Bu bilgiler ışığında karara yasal itiraz süresi içerisinde idare mahkemesinden sonuç alınabilir mi ve dava yürütmeyi durdurma talepli mi açılmalıdır.

Yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkürler, iyi çalışmalar dilerim.