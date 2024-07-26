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Editörler : supporters.


26 Temmuz 2024 01:24
bıst

bıst kademeli alımlar için çok uygun hale geldi özellikle bıst30 endeksindeki kafa kağıtları kademeli toplama zamanı bonus olarak akdeniz yatırım holding ve safkarı tavsiye ederim ( thyao froto kchol tupras mavı dyoby favorilerim)

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