Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Temmuz 2024 03:09
Emsal Uygulamasının Kaldırılmasının Gerekmedi
Merhaba arkadaşlar Bildiğiniz üzere birçoğumuz emsale takılmış olmamız nedeniyle (benim yaklaşık 15 ay) kademe ve derece ilerlemesi yönünden mağduriyet yaşamaktayız. Bu durum hakkında kanuni düzenleme yapılarak mağduriyetimizin giderilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Ben 12/04/2012 tarihinde göreve başlamış olmama rağmen 31/07/2013 tarihinde göreve başlamış sayılmaktayım.

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