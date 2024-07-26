Emsal Uygulamasının Kaldırılmasının Gerekmedi

Merhaba arkadaşlar Bildiğiniz üzere birçoğumuz emsale takılmış olmamız nedeniyle (benim yaklaşık 15 ay) kademe ve derece ilerlemesi yönünden mağduriyet yaşamaktayız. Bu durum hakkında kanuni düzenleme yapılarak mağduriyetimizin giderilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Ben 12/04/2012 tarihinde göreve başlamış olmama rağmen 31/07/2013 tarihinde göreve başlamış sayılmaktayım.

Merhaba arkadaşlar Bildiğiniz üzere birçoğumuz emsale takılmış olmamız nedeniyle (benim yaklaşık 15 ay) kademe ve derece ilerlemesi yönünden mağduriyet yaşamaktayız. Bu durum hakkında kanuni düzenleme yapılarak mağduriyetimizin giderilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Ben 12/04/2012 tarihinde göreve başlamış olmama rağmen 31/07/2013 tarihinde göreve başlamış sayılmaktayım.