Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Temmuz 2024 03:49
İl içi başvuru onaylanmıyor

Kurumdaki Görev Süresi : 1Yıl 8Ay 19Gün

İldeki Görev Süresi : 3Yıl 3Ay 17Gün

Toplam Hizmet Süresi : 3 Yıl 3 Ay 18 Gün

Bulunduğu eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmen başvuru yapamaz!Sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler başvuru yapamaz!Sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenlerden sadece norm fazlası olanlar başvuru yapabilir!

Bu maddeler sebebiyle başvurum onaylanmıyor. Sebebi kurum görev süremin yanlış yazılmış olması mı ? Bunun için nereyle görüşmem gerekiyor

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