İcra memuru kurum değiştirmek isterse, hangi birim muvafakat verir?

İyi günler sayın meslektaş arkadaşlar. İcra memuru kurum değiştirmek isterse onu kabul edecek olan kurum hangi birime yazı yazar ve Muvafakat kararını hangi birim verir.

Adalet bakanlığı personel genel müdürlüğü mü yoksa icra işleri daire başkanlığı mı muvafakat kararı verir. Tecrübesi veya bilgisi olan varsa yardımcı olursanız çok sevinirim.