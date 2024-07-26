Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Temmuz 2024 09:53
Edirne geçici görevlendirme

Edirne geçici görevlendirme başvurularında varmı bi gelişme. Çıkan oldumu, sonuçlandı mı. Başvuruda bugün den başlayacağı yazıyordu geçici görevlendirmenin.

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2.şark söz verildiği gibi kalkacak mı?Polsan kredi limitleri yükseltilmişPolis maaşları çok düşük kaldıTemmuz maaş farkları ne zaman yatar?Senelik izin ve sağlık raporuEmekli İkramiyesiNezarethane sorumlusunun görev tanımı nedir?Polnet 4 sorgusu nedeniyle ceza aldım

Sözlük

en çok güldüğüm cümleler 2 musa eroğlu 1 Beverly Hills Cop:Axel F 2024 1 Bir insanı nasıl tanırsın? 1 anlatamadıklarımız 1 Sitede popüler olmak için ne yapılmalı? 1 uyandıktan sonraki ilk 10 dakika 2 sakiler 1 Eşofmanlı Şevket Hoca 3 hafta sonu kahvaltısı 1

Son Haberler

ALES pazar günü yapılacakBrent petrolün varil fiyatı 82,52 dolarBirden fazla ücret alma yasağının kapsamı genişletildiAvukat, bürosunda başından vurulmuş halde bulunduEritme peynir kaşar adıyla satılamayacak!

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?