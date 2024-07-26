KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Temmuz 2024 09:54
Yüksek Lisans mı, tekrar kpss mi?
Merhaba arkadaşlar. şu an en düşük maaşla çalışmaktayım. sizce yüksek lisans mi yapmalıyım yoksa kpss mi calisip daha yüksek bir yere mi atanmalıyım? çok arada kaldım

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