Yüksek Lisans mı, tekrar kpss mi?

Merhaba arkadaşlar. şu an en düşük maaşla çalışmaktayım. sizce yüksek lisans mi yapmalıyım yoksa kpss mi calisip daha yüksek bir yere mi atanmalıyım? çok arada kaldım

Merhaba arkadaşlar. şu an en düşük maaşla çalışmaktayım. sizce yüksek lisans mi yapmalıyım yoksa kpss mi calisip daha yüksek bir yere mi atanmalıyım? çok arada kaldım