Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


26 Temmuz 2024 11:07
kadro tahsisi yapılmayan yere memur naklen atanır mı?

Merhaba Değerli Forum Üyeleri.

Kadro tahsisi yapılmayan bir ilçe müdürlüğüne her hangi bir kadrodaki memur naklen atanabilir mi?

Bu atama Olur'unda hangi kadro derecesine dahi atandığım belirtilmemiştir.

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