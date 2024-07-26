bir inceleme / araştırma için 2 adet rapor düzenlenmesine ne dersiniz?

Merhabalar.

Geçtiğimiz aylarda, yaklaşık bir sene öncesindeki bir olay için idare hakkımda inceleme ve araştırma için muhakkik görevlendirmiştir. bu muhakkik denen hukuk bilmez, kanun bilme biridir. ilk önce bir inceleme raporu düzenliyor. ve teklifinde çalışmadığım görev yapmadığım ilçe müdürlüğünde çalışmanın uygun olmadığını belirtiyor. hali hazırda zaten bahsettiği ilçe müdürlüğünde görev yapmıyorum. Neyse ben bu muhakkik olan şahsı kamuyu zarara uğrattığı için şikayette bulununca şahsım adına inceleme konusu için 2. bir rapor daha düzenliyor. bu raporda ise artık İl DIŞINA tayin olmam için bir teklifte bulunuyor. Bakanlık da bu deyyus-u ekberin uydurma raporuna binaen beni aile bütünlüğümü bozacak şekilde 600 km uzaklıkta bir yere tayin ediyor.

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